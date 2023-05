Le Sénégal pays où le coût de la vie est plus cher en Afrique : Ce qui le justifie

Le Sénégal occupe la première place au classement de l’agence américaine Numbeo des pays d’Afrique où l’indice du coût de la vie est le plus élevé en 2023. Qu’est-ce qui justifie cette position ?





Pour le commissaire aux enquêtes économiques, Pr El Hadji Alioune Diouf, enseignant-chercheur à l’Ecole nationale d’administrateur (Ena) et à l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar (Esp), interrogé par L’Observateur, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce classement dont “une inflation non maitrisée.”





Il dit : “L’inflation est préoccupante au Sénégal car le déséquilibre du marché impose une surveillance plus suivie des marges des industriels et des importateurs, sans négliger la vigilance constante contre les spéculations des distributeurs au niveau de tous les stades de commerce.”





De son côté, l’enseignant-chercheur en Economie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Dr Mor Gassama, indique qu’il faut remonter vers les années 2000 pour mieux comprendre les raisons de cette hausse. Avant de préciser : “En réalité, en grande partie, il s’agit de la hausse de l’immobilier. Avec la crise en Côte d’Ivoire, des années 2000, beaucoup d’Africains qui avaient les moyens d’envoyer leurs enfants à Abidjan pour étudier, avaient préféré les retourner sur Dakar. Ce qui fait que les prix sur l’immobilier avaient explosé et le loyer étaint devenu un business ultra rentable.”





Il souligne que “tout est parti de là”, créant “un décalage entre le coût de la vie et le pouvoir d’achat.” Une situation qui “fatigue énormément les populations” avec “des gens qui travaillent, dépensent souvent plus d’un tiers de leurs revenus rien que pour le loyer” en plus de “la dépense quotidienne avec l’inflation galopante, les frais de scolarisation et autres.” Ce qui fait “qu’aujourd’hui, c’est extrêmement difficile pour certains pères de famille de pouvoir épargner et même peinent à joindre les deux bouts. Ainsi, le niveau de vie va se détériorer.”





La situation “reste difficile” malgré les mesures prises par le gouvernement pour contrôler l’inflation. La meilleure solution, préconise l’économiste, est d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.