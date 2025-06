Le Sénégal signe le traité BBNJ à Nice : Un engagement fort pour la protection des océans

Après deux ans de négociations pour établir un cadre juridique contraignant pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales, le Sénégal a officiellement signé le traité BBNJ (Biodiversité Beyond National Juridiction). C'était à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur l’océan (UNOC3) tenue à Nice (France) du 9 au 13 juin 2025.





« Le Sénégal est le 135e pays à signer cet accord historique qui vise à protéger les zones marines situées au-delà des juridictions nationales », a annoncé le ministre de l’Environnement sénégalais, le professeur Daouda Ngom.





Un accord qui vise à marquer son engagement envers la conservation de la biodiversité marine en haute mer, contribuant ainsi aux efforts mondiaux pour atteindre l’objectif de protéger 30 % des océans, d’ici 2030.





La Conférence des Nations Unies sur l’océan à Nice réunit plus de 30 000 délégués, dont une soixantaine de chefs d’État et de gouvernement, pour discuter des défis majeurs auxquels sont confrontés les océans, tels que la surpêche, la pollution plastique et le changement climatique.





Selon la Rts, le président Macron s’est réjoui de la mobilisation internationale en faveur de la protection des océans, soulignant l’importance d’une action collective pour préserver ces écosystèmes vitaux pour la planète.