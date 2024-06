Le Sénégal veut élaborer la planification stratégique relative au secteur du travail, emploi et protection sociale

Le Sénégal ambitionne d'être un pays émergent à l’horizon 2035, c’est-à-dire un pôle reconnu d’attraction des investissements en Afrique, capable de diversifier et d’accélérer durablement et harmonieusement sa croissance économique et de s’intégrer, avec succès, dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, dans un cadre de stabilité macroéconomique.





Cette ambition est soutenue par les réformes de l’environnement des affaires, la modernisation de l’Administration publique, la disponibilité de l’énergie à un coût compétitif, la diffusion du numérique, la qualité des infrastructures de soutien à la production, le développement du capital humain et un financement approprié de l’économie. Sur la période 2014-2023, la forte dynamique de création de richesses nécessaire à l’amélioration des conditions de vie des populations s’est traduite par un taux de croissance moyen annuel de 5,3 %.





Les indicateurs sociaux sont passés au vert avec, notamment, la réduction du taux de pauvreté monétaire estimé à 37,8% en2018/2019 contre 42,8% en 2011, soit une baisse de cinq (5) points de pourcentage, et un Produit intérieur brut (PIB) par tête qui a progressé de 22% entre 2014 et 2023. Toutefois, le Sénégal est confronté à la problématique de l’emploi des jeunes et des femmes, et à des inégalités sociales et territoriales. À cela, s’ajoute la demande croissante pour les services sociaux de base sans compter le phénomène de la migration irrégulière.





Face aux efforts déployés pour la promotion de l’agenda du travail décent tel que décliné par les objectifs de développement durable, la République du Sénégal avec l’appui technique du BIT, s’oriente vers un cadre plus structuré des interventions avec la formulation d’un nouveau Programme pays pour le travail décent (PPTD), pour une période de quatre ans. C'est dans ce cadre que le BIT a renforcé les capacités des mandants tripartites de la République du Sénégal sur le processus de la formulation du Programme pays pour le travail décent (PPTD) du Sénégal et la gestion axée sur les résultats (GAR) qui en est son instrument d’optimisation.









"On veut cette fois cerner les priorités, les aligner aux nouvelles orientations définies dans le projet de transformation systémique pour que dans ces priorités qu'on retrouve les besoins réels des populations notamment des travailleurs. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour pouvoir définir les indicateurs mesurables débouchant sur une analyse correcte des performances et des résultats", a soutenu Karim Cissé, directeur général du travail et de la sécurité sociale.





Selon Dramane Aïdara, directeur de l'équipe d'appui technique du bureau de l'OIT pour le travail décent pour l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar, "ce programme pays de promotion du travail décent est un document-cadre qui est un document de référence et qui constitue notre cadre de coopération et en tant qu'OIT entre les membres tripartites que ça soit le gouvernement des organisations d'employeurs et des organisations des travailleurs. Nous voulons que ce programme soit un programme national disposant de bonne appropriation nationale. C'est la raison pour laquelle nous avons fait de telle sorte que l'ensemble des parties, le gouvernement, les organisations d'employeurs, les organisations des travailleurs et les organisations des systèmes des Nations Unies puissent participer à ce processus".





Le programme pays pour le travail décent 2018-2022 était articulé sur deux priorités à création d'emplois et le renforcement et l'extension de la protection sociale.





"Il y a eu beaucoup de résultats concernant le travail décent au Sénégal puisque lorsqu'on parle des piliers du travail décent, on parle forcément de l'emploi du dialogue social des normes au travail des droits de travail, mais aussi nous parlons de la protection sociale. Du point de vue de l'extension de la protection sociale, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises en compte par le ministère du Travail, notamment la mutuelle sociale nationale des artisans qui a permis d'intégrer dans le système de protection sociale par le biais d'un régime simplifié d'un certain nombre d'acteurs. Il s'agit bien entendu des artisans", a expliqué M. Cissé.





Aussi, des démarches sont entreprises pour que les acteurs de l'économie informelle puissent bénéficier de la prise en charge sur certains risques telles que la vieillesse et les accidents du travail.