Le Sénégalais Cheikh Ibrahima Diongue élu Directeur général de ARC pour un mandat de 4 ans

Le Sénégalais Ibrahima Cheikh Diong est porté à la tête du Groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC), lequel capitalise plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du leadership et de la gestion en Afrique, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Elu à l'unanimité par a Conférence des Parties de l'ARC (CdP) en juin dernier, l’homme d’État originaire du Sénégal occupera le poste de Directeur général (DG) du Groupe ARC en qualité de Sous-Secrétaire général des Nations Unies pour un premier mandat de quatre (4) ans, renseigne un document reçu.







Dingue s’est dit honoré et désireux de mettre son ample expérience au service de l'Afrique. «Je comprends et apprécie pleinement la mission incroyable et le travail exceptionnel de l'ARC. Avec mes collègues professionnels et très efficaces, nous travaillerons sans relâche non seulement pour consolider l'impact du travail de l’ARC dans nos 34 pays membres actuels, mais aussi pour étendre nos interventions en matière de gestion des risques de catastrophe au reste du continent africain », annonce-t-il.





Il a loué le travail de son prédécesseur pour son leadership à la tête de l'Institution qui a fait de l'ARC un leader continental et mondial de l'assurance en matière de développement. «Je salue une grande personne, Mohamed Beavogui, qui est toujours au service de l'Afrique, pour l'excellent travail qu'il a effectué en cherchant à promouvoir et à développer l'ARC pour en faire un mécanisme continental viable et reconnu de gestion des risques de catastrophe », a-t-il-dit. Avant de remercier les Conseil et Comité et le personnel du Groupe ARC pour la transition harmonieuse qui s’est opérée : «Jamais, au cours de mes 30

ans de carrière, je n'ai connu de processus de transition aussi harmonieux, efficace et hautement professionnel. Ceci constitue un excellent exemple d'un transfert de leadership en douceur en Afrique », a-t-il relevé dans le même document.





Pour rappel, la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) est composée de l'Institution de l’ARC et de la Société d’assurance de l’ARC (ARC Ltd). L'Institution de l’ARC a été créée en 2012 en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine pour aider les États membres à améliorer leurs capacités afin de mieux planifier, préparer et répondre aux catastrophes météorologiques. L’ARC Ltd est une mutuelle d'assurance offrant des services de transfert de risques aux États membres à travers la mutualisation des risques et l'accès aux marchés de la réassurance.