Le Temps sera ensoleillé dans les prochaines 72 heures

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit, au cours des prochaines 72 heures, ‘’un temps ensoleillé’’ et des ‘’passages nuageux’’, notamment sur le littoral et le sud-est du pays.





‘’Un temps ensoleillé prédominera sur l’ensemble du territoire au cours des prochaines 72 heures ; toutefois, des passages nuageux seront notés par moments sur le long du littoral et sur la zone sud-est’’, indique un bulletin de l’ANACIM.





Le bulletin parvenu jeudi à l’APS évoque une hausse progressive des températures, à partir des prochaines 48 heures, dans ‘’la majeure partie du pays, particulièrement dans l’est, où le thermomètre affichera les pics de température les plus élevés’’.





Sur le long de la côte, la chaleur sera moins ressentie, et la fraîcheur nocturne et matinale sera moins importante dans le reste du territoire national, selon l’ANACIM.





Elle assure que les visibilités seront ‘’globalement bonnes’’, et les vents auront une ‘’intensité faible, voire modérée’’.





