Le tenancier d’une gargote servait de la viande de chat à ses clients

Les faits se sont déroulés à Diourbel précisément dans le quartier Keur Baye. Selon nos sources, le tenancier d’une gargote tuait des chats pour les servir à ses clients à des prix très bas. Il a été dénoncé par un de ses voisins. La descente musclée de la police dans le domicile du vendeur a permis de trouver l'homme en pleine action en train de tuer et de préparer la viande des chats.





Seneweb a pu décrocher la réaction d'une cliente qui fréquentait habituellement la gargote.