Le Think Thank de l’Émergence taille des croupières à Ibrahima Sène

Le Think Thank de l’Émergence n’a pas goûté à la dernière sortie du secrétaire national chargé des questions économiques au PIT.



Dans l’édition d’hier de Walf Quotidien, Ibrahima Sène a déclaré que "les élections territoriales du 23 janvier ont montré que l'opposition a fait basculer les rapports de force en sa faveur".



Il a évoqué également un risque de cohabitation à l’Assemblée nationale



Une déclaration qui a révulsé ces inconditionels du Président Macky Sall.



"Jadis thuriféraire du régime et défenseur invétéré du Président Macky Sall, notamment ses choix politiques, Ibrahima Sène est subitement infecté par le virus du défaitisme en s’emmêlant allégrement les pinceaux", martèlent les membres du Think Thank de l’Émergence.



«Parler de cohabitation ou de blocage de l’institution parlementaire au sortir des élections législatives du 31 juillet prochain, c’est faire abstraction d’une logique arithmétique basique», expliquent-ils, dépités.



Ils rappellent : "Avec 38 départements sur 43, une (1) ville sur 4 et 438 communes sur 553, compte non tenu des listes parallèles victorieuses de la majorité, BBY reste largement majoritaire dans le pays."



Non sans promettre, dans les colonnes du quotidien Les Échos, de "reprendre les nombreuses localités perdues" aux dernières élections locales par la majorité présidentielle.