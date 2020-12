Le village de Diélerou Sylla s’oppose à l’érection du pôle urbain de Louga sur ses terres

Les habitants du village de Diélérou Sylla situé dans la commune de Nguidilé distant de 03 km de Louga étaient dans la rue ce samedi pour manifester leur désaccord contre l’érection du pôle urbain de Louga sur une aire de 300 hectares.Les manifestants ont pris d’assaut le site qui doit abriter la zone d’aménagement concertée attribuée aux enseignants et autres organisations processionnelles de l’Etat pour exiger l’arrêt des travaux de terrassement.Pour Bouna Sylla, il est hors de question que les habitants de Dielerou Sylla cèdent leurs terres à des spéculateurs fonciers qui se cachent derrière ce projet.« Ces terres appartenaient à nos ancêtres, nous y avions toujours pratiqué l’agriculture, nous n’allons jamais reculer dans ce bras de fer qui nous oppose au maire de Nguidilé et au sous-préfet de l’arrondissement », a martelé M. Sylla.Joint au téléphone, l’édile de Nguidilé, Idrissa Tall préfère ne pas se prononcer sur cette affaire. Le sous-préfet de Mbediene, Mbaye Sy, quant à lui, a rejeté toutes les accusations portées sur sa personne, avant de préciser :« on n’a jamais vu un sous-préfet attribuer des terres, si c’est le cas ici, les villageois n’ont qu’à me traduire en justice pour dire que cet espace a été attribué en 2017 alors que moi j’ai pris service en 2018 », a précisé l’autorité administrative.En matière d’attribution des terres c’est l’Etat qui exerce sa souveraineté, a précisé l’autorité.Ce bras de fer entre les habitants de Diélerou Sylla et les autorités locales risque de compromettre la réalisation du pôle urbain de Louga.