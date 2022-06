Leader dans la Microfinance : Le CMS primé !

Le Crédit Mutuel du Sénégal (Cms) a été primé par HECI Dakar Business School comme leader dans la microfinance, là où la CBAO a été choisie comme meilleure banque. Une distinction remise à M. Waly Ndour, Directeur des partenariats du CMS, en marge du « Forum de l’observatoire de l’entreprise » organisé le mercredi 25 mai 2022 par cette université internationale sous le Thème « l’impact du secteur de la banque, de l’assurance et de la microfinance dans l’économie nationale »





Les efforts du CMS sont ainsi reconnus par HECI, Université internationale, un groupe riche de 16 centres de formation dans les principales régions du Maroc et les pays de l’Afrique francophone dont le Sénégal.