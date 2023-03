[Spécial 8 mars] Les 10 femmes sénégalaises les plus influentes

D’une manière générale, la presse est perçue comme un univers d’homme. Certes les femmes occupent massivement les rédactions mais leurs rôles sont très souvent secondaires. C’est cette tendance que Maimouna Ndour Faye a inversée. Détentrice d’une licence d’anglais, elle opte pour une formation en journalisme et communication pour son master au CESTI. A partir de là, elle fait sa première immersion dans le monde de la presse au sein du groupe Walf quotidien en tant que stagiaire. Elle intègre, par la suite, Walf FM pour travailler sa diction et sa voix.



Maimouna Ndour Faye passe 8 mois au sein du groupe de Sidy Lamine Niass puis rejoint Canal Infos News. Elle va gravir les échelons dans ce média puisqu’elle passe de coordonnatrice à rédactrice en chef en 5 ans.



Motivée par le désir d’entreprendre, elle fonde l’agence 3M Universel spécialisée dans la production de contenus. C’est dans ce cadre qu’elle noue un partenariat avec la 2stv pour l’animation d’une émission et la présentation du journal de 20h. Son engagement au sein de la rédaction va être sans demi-mesure si bien que d’aucuns penseront qu’elle est employée par le média, que nenni. Elle quitte la 2stv en 2015 et crée le site AZ Actu et trois ans plus tard, elle lance la télévision 7tv. Ce médium accentue sa notoriété dans l’univers médiatique sénégalais surtout avec son émission « L’invité de MNF ». Aussi, elle est devenue l’une des rares femmes sénégalaises propriétaire d’un organe de presse.

C’est l’histoire d’une communiste qui s’est épanouie dans le libéralisme. Aminata fait le grand saut dans le monde de la politique dans le Mouvement pour le socialisme et l'unité (MSU) dès l’âge de 14 ans. Sa première grande expérience intervient lors de la présidentielle de 1993. Elle est la directrice de campagne de Landing Savané et devient de facto la première sénégalaise à occuper ce poste.Par la suite, elle s’engage dans l’humanitaire notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP). En 2012, elle effectue son come-back dans la politique en s’engageant aux côtés de Macky Sall qui la nomme directrice de campagne. La même année à la prise de pouvoir de son candidat, elle est nommée ministre de la justice. Aminata Touré a comme principale mission, la mise en œuvre du programme de lutte contre la corruption tant souhaité par le Président. Ce qui l'amène à gérer d’une main de maître les dossiers des personnalités politiques arrêtés par la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) dont Karim Wade et son ancien mari Oumar Sarr.Elle s’est aussi fortement investie dans l’organisation du procès contre l’ancien chef d’Etat tchadien, Hissène Habré. Son engagement et sa détermination vont être récompensés par Macky Sall qui la nomme Premier ministre le 1er septembre 2013. Un poste qu’elle occupera jusqu’au 14 juillet 2014 date de sa défaite contre Khalifa Sall aux élections municipales dans la région de Dakar.Mise au placard pendant plusieurs mois, Mimi Touré occupe successivement de 2015 à 2019 les postes d’envoyée spéciale et présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE). Un an après sa prise de fonction, elle sera à nouveau éjectée de ce fauteuil et prend ses distances avec le régime en place. L’ancienne Première ministre va faire son retour dans l’arène politique lors des élections législatives en tant que tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar et pousser la formation politique à obtenir 82 voix sur 165 à la législature. Par ailleurs, elle convoite le poste de président de l’assemblée nationale. Mais le président de la République lui préfère le profil de Amadou Mame Diop.La goutte d'eau de trop pour Mimi Touré qui quitte pour de bon le navire Benno et décide de faire cavalier seul. C’est dans cette logique qu’elle a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.