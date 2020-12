Les 2 autoponts de Keur Gorgui et Saint Lazare ouverts à la circulation

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a procédé mardi à l'ouverture à la circulation des deux autoponts Keur Gorgui et Saint Lazare qui doivent contribuer à améliorer la mobilité dans la ville de Dakar.





"Nous venons de procéder à l'ouverture complète des deux autoponts réalisés sur la VDN : celui de Keur Gorgui et celui de Saint Lazare qui vont contribuer fortement à l'amélioration de la circulation de manière générale", a déclaré le ministre, lors de la cérémonie, qui a été suivie d'une visite des deux ouvrages.





Avec leur mise en service, souligne Mansour Faye, le programme d'amélioration de la mobilité urbaine à Dakar devient maintenant une réalité.





Il a rappelé que des travaux connexes ont été effectués pour des contre-allées et l'aménagement de la voirie, ce qui va "permettre aux voisinages de pouvoir circuler convenablement".





Mansour Faye a profité de cette cérémonie d'ouverture pour annoncer que les travaux de réalisation de l'autopont de Yoff (en cours de finition), seront livrés avant fin décembre.





Il a aussi signalé que "l'autopont de Lobat Fall sera livré dès le premier trimestre de l'année 2021".