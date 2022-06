Les 300 pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée libérés, l'État a casqué plus de 50 millions

Ouf de soulagement pour les 300 pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée. D'après Le Quotidien, ils pourront enfin retrouver leur domicile sous peu. Le Sénégal a payé les sanctions pécuniaires levées par les autorités de la République de Guinée.





Le Sénégal a déboursé près de 1 312 000 de francs Cfa par navire. Le montant global s’élève à environ 39 357 420 de francs Cfa pour les 30 pirogues arraisonnées.





Le gouvernement s’est aussi acquitté du paiement de la prime d’entrée réclamée par le port de Conakry.





En conséquence, 12 000.000 de francs Cfa sont décaissés moyennant 400 000 francs Cfa par pirogue pour cette régularisation.





Ces 300 Sénégalais étaient retenus, depuis quinze jours, au port de Conakry. Il leur était reproché une pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).





Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Alioune Ndoye, s’était déplacé à Conakry. Il a entamé les discussions en compagnie de l’ambassadeur du Sénégal Anna Sémou Faye, avec les autorités de la Guinée, pour permettre aux Sénégalais de rentrer au bercail.