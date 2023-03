[Spécial 8 mars] Les 8 linguères de la cause féminine

L’art revêt une connotation engagée. La rappeuse Selbe Diouf aka Sister LB s’est résolument tournée vers l’empowerment féminin au fil des années. Elle participe au festival Urban Women Week, le premier festival de Hip Hop sénégalais, dédié à 100% aux femmes, depuis sa première réédition en 2015. En mars 2016, elle contribue au projet Passer’elles avec le son «Jigueen dji gen» (La meilleure femme). En 2017, Sister LB contribue à la création de Genji Hip Hop, avec d’autres artistes chanteuses, beatmakers, photographes, managers : ces femmes décident de compter dans ce milieu très viriliste, de ne plus être des MCs, artistes, et professionnelles de seconde zone.

Maimouna Astou Yade, féministe qui ne manque pas de piquant





Maya pour les intimes fait partie des figures de proue de la défense des droits des femmes. La Directrice exécutive chez JGEN Women Global réfute la relégation des femmes ou la confiscation de leurs droits au motif d’une inégalité physionomique. A travers JGEN Women Global, une association à but non lucratif, elle promeut l’entreprenariat féminin des jeunes femmes et des jeunes filles sénégalaises et contribue à l’élimination des violences basées sur le genre au niveau national. Telle Maya l’abeille, elle essaime sa philosophie et ses valeurs féministes. Mais là où elle est la plus efficace c’est avec son projet « les pupilles féministes» qui lui permet de préparer la relève. Elle vise par là à prévenir un éventuel essoufflement du mouvement comme on a pu le connaître à d’autres moments de l’histoire du féminisme sénégalais.