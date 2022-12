Les agents de la Senelec réclament une hausse de salaires de…

Les travailleurs de la Senelec veulent gagner plus. D’après Les Échos, les syndicalistes de la société d’électricité sont à la manœuvre pour obtenir cette faveur de leur direction.



Le journal précise que les agents visent une augmentation de 6%. Mais, souligne la même source, ils souhaitent que le calcul soit fait sur le salaire net et non le brut comme lors de la précédente revalorisation.



Les Échos rappelle que les revenus des travailleurs de la Senelec avaient été boostés récemment de 15%, mais que cette hausse portait sur le brut. Ce qui s’avérait insignifiant lorsque l’on sait qu’il fallait déduire les cotisations sociales et les impôts.