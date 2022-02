Les aveux explosifs des deux homosexuels surpris en pleins ébats à la mosquée de Baobab

Selon le quotidien Libération, les deux homosexuels surpris en pleins ébats sexuels sur la terrasse de la mosquée de Baobab seraient passés aux aveux.



Le maître coranique, O. Diallo (35 ans), fils du gardien de la mosquée, aurait reconnu les faits avec force détails.



«Je suis possédé par des esprits qui me poussent à faire n’importent quoi et n’importe quand», a-t-il confié aux enquêteurs. Il ajoute avoir agir sous la pulsion des forces occultes.



D. Camara, 16 ans, qui est un SDF, a indiqué que O. Diallo l’avait abordé un jour pour lui dire qu’il serait victime d’un mauvais sort que lui seul pouvait «enlever».



Le jeune guinéen ajoute qu’il est revenu à la charge pour le menacer de lui jeter un mauvais sort s’il n’accepte pas ses avances.



Camara dit avoir peur et c’est ainsi qu’il a suivi O. Diallo qui a installé une natte de prière sur la terrasse de la mosquée.

Par la suite, il lui a intimé l’ordre de se déshabiller et c’est ainsi qu’’il a commencé à le pénétrer.