Les bodyguards de Sonko rattrapés par les violences de Tchiky: Des arrestations sans rapport avec l'affaire Adji Sarr

L’arrestation des gardes corps de Sonko n’a rien à voir avec l’Affaire Sonko / Adji Sarr. Et c’est ce que va dire le procureur de Mbour tout à l’heure dans sa conférence de presse. Certains membres de la garde rapprochée de Sonko ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur les violences qui ont eu lieu à Tchiky il y a quelques jours dans le cadre du Nemekou tour. Après les agressions et les saccages, dont les vidéos et les images ont circulé sur les réseaux, des plaintes avaient été déposées et des enquêtes ouvertes par la gendarmerie.



Les arrestations de certains gardes du corps de Sonko sont les premiers résultats de l’enquête de la gendarmerie.



Le procureur, de son côté, prend la parole pour faire le point et éclairer l’opinion sur la question. Les gardes du corps de Sonko, qui ne sont pas impliqués dans les violences de Tchicky, ne sont pas inquiétés et continuent tranquillement leur travail.