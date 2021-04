Les bracelets électroniques sont déjà à Dakar : Bientôt la fin des «Paketasse» (Directeur de l’Administration pénitentiaire)

Les fameux «Paketasse» (entassement des prisonniers comme des sardines dans les geôles) qui reflètent la surpopulation carcérale au Sénégal, appartiendront bientôt au passé. L’une des mesures phares de la politique de désengorgement des prisons est en train de prendre forme. Il s’agit des bracelets électroniques qui sont déjà à Dakar et seront très bientôt expérimentés pour la première fois au Sénégal et dans la sous-région.









L’information est donnée par le directeur de l’Administration pénitentiaire, le colonel Jean Bertrand Bocandé, qui donne l’information dans un entretien avec le quotidien national «Le Soleil» qui a consacré tout un dossier à la réinsertion socioprofessionnelle des détenus.





«Il faut d’abord dire que c’est un instrument qui intègre et modifie le système pénal. Les lois 2000-38 et 2000-39 du 29 décembre 2020 modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été adoptées pour intégrer le système de surveillance électronique», souligne d’emblée le patron de l’Administration pénitentiaire.









Avant d’annoncer la bonne nouvelle : «La procédure d’acquisition avance bien. Les bracelets électroniques sont déjà à Dakar. Actuellement, les techniciens travaillent d’arrache-pied pour l’installation du système. Les personnels pénitentiaires chargés de la surveillance ont déjà subi deux sessions de familiarisation et formation sur le système de surveillance électronique.»









Ainsi, «les premiers tests vont intervenir très bientôt, les semaines à venir», assure-t-il.