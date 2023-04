Les chiffres effrayants de l’évasion des motos «Jakarta»

D’après un expert en logistique interrogé par Bés Bi, le Sénégal compte plus de 500 000 motos «Jakarta». Si ces «deux-roues» ont révolutionné la livraison de colis et le transport de personnes à Dakar et dans plusieurs autres localités du pays, ils défigurent le paysage urbain et constituent un danger pour les piétons, les automobilistes et pour leurs conducteurs.



D’après les chiffres de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, en 2022, les cyclomoteurs ont fait 3847 victimes dont 46 ont perdu la vie. Quarante-sept personnes ont été tuées à la suite de 2390 dérapages et chutes de cyclomoteurs.



Les conducteurs de ces motos paient eux-mêmes un lourd tribut. Cent dix-huit d’entre eux sont décédés dans 3100 accidents où leurs véhicules ont été renversés. Vingt-cinq sont morts lors des 1569 collisions entre cyclomoteurs enregistrées en 2022.