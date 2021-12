Les concessionnaires du nettoiement observent un arrêt de travail, le 5 janvier prochain

Les concessionnaires du nettoiement vont observer un arrêt de travail le 05 janvier prochain. Ces derniers évoquent un manque de moyens dû à une dette d’une valeur de 10 milliards que l’Etat leur doit et qui ne sont toujours pas payés.



Selon leur porte-parole du jour, Boubacar Dieng, ils ont décidé ainsi de garer leurs camions. « Les concessionnaires du nettoiement ont décidé de cesser leurs activités à partir du 5 janvier faute de moyen. Ils n’ont plus de gasoil à mettre dans les véhicules, les salaires des chauffeurs qui augmentent chaque jour et vraiment l’UCG n’est pas en mesure de leur solder leurs ardoises qui tournent environ à 10 milliards. On a beaucoup patienté, on a beaucoup patienté mais actuellement, dans l’impossible, nul n’est tenu, cause pour laquelle, nous regrettons le fait d’arrêter les véhicules. Notre fournisseur ne veut plus nous donner du carburant. Vraiment, nous sommes désolés et nous demandons pardon à la population sénégalaise pour leur dire que ce n’est pas une grève mais, c’est un arrêt de travail faute de moyens », a-t-il fait savoir sur les ondes d’Iradio.