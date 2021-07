Les concessionnaires du nettoiement réclament «entre 5 et 6 milliards» à l'UCG et menacent d’aller en grève

C’est en passe de devenir une tradition. À chaque approche de la fête de Tabaski, les concessionnaires du nettoiement mettent la pression sur l’Unité de coordination et de Gestion des ordures (UCG) pour entrer dans leurs fonds.



Selon L’AS, ils ont choisi le bon moment puisqu’à chaque lendemain de tabaski, les villes, plus précisément Dakar, sont envahies par les ordures. Les concessionnaires réclament le règlement des factures des six derniers mois dont le montant est estimé entre 5 et 6 milliards de FCFA.



Ils menacent de boycotter la collecte des ordures ménagères sur l’étendue du pays à partir de lundi prochain si l’UCG n’éponge pas la dette. Déjà, le collectif se désole, auprès des populations, des éventuels désagréments causés par la grève.