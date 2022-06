Les confidences d’une amie de « Bachir Diop », arrêté pour trafic de cannabis…

Seneweb révélait hier en exclusivité l’arrestation à Hann Maristes de Peter Salinger, alias « Bachir Diop », personnage vedette de la série ‘’Dérapages’’, pour culture, production, transformation, détention et de trafic de cannabis de la variété dite ‘’Skunk’’ portant sur 1,538 kg. L'une de ses amis, « très touchée » par cette affaire, s’est confiée à Seneweb.





La dame, qui dit être mise au courant de l’affaire ce mercredi même, parle d’un « bon ami ». Pour elle, le mis en cause est « quelqu’un d’introverti mais qui met les gens à l’aise. Il est très blagueur et je l'ai toujours connu sérieux, à toujours chercher à avancer dans la vie. Il peut paraître froid mais une fois qu’on apprend à le connaître, on se rend compte que c’est quelqu’un de gentil, il est toujours prêt à aider ceux qui sont proches de lui ».





Quid du trafic de drogue pour lequel « Bachir Diop » est arrêté ?





Notre interlocutrice, qui a eu de ses nouvelles samedi dernier, jure qu’il ne s’est jamais empêtré dans ces genres d’histoires : « On s’était perdu de vue pendant des années mais quand on s’est retrouvé pratiquement rien n'avait changé. Je suis toujours sous le choc, j’ai pleuré en lisant l'article. Je me disais que ça ne pouvait pas être vrai que ce n'était peut-être qu'une blague. Je suis tombée de très haut. Je suis certes en colère contre lui mais j’ai également très mal. Je me pose plein de questions, pourquoi il aurait fait ça ? ».