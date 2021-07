Les derniers instants de l'artiste Demby Fall racontés par son épouse

L'artiste-comédien Demby Fall est décédé, mardi dernier, à Keur Massar. Le défunt souffrait d'une hypertension. Kouna Wade, son épouse, raconte les derniers instants de son mari.





"Le mardi matin, on m'appela au téléphone pour que j'aille m'enquérir de son état de santé. Quelques instants à son chevet, il demande à se laver. Après l'avoir examiné, le médecin me fit savoir que son taux d'hypoglycémie avait largement dépassé la limite. Il était très mal en point en ce moment. (…) On lui avait mis un masque d'oxygénation", a confié la veuve dans L'Observateur.