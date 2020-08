Les détenus de la Mac de Mbour en grève de la faim : " On fait nos besoins dans des sachets ou des seaux"

La Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour est confrontée à des coupures d’eau qui durent depuis 6 mois. Ce qui pousse les détenus à observer une grève de la faim afin de pousser les autorités de l'administration pénitentiaire à réagir afin de régler cette pénible situation.







Une source en détention carcérale, affirme : ''Ce n’est que vers 00h qu’on peut avoir accès à l’eau. Les gens dorment toujours dans les toilettes. Les conditions restent difficiles. C’est dur ce que nous vivons ici. C’est pourquoi nous sommes en grève''.





Ainsi, les détenus n’ont pas touché à la nourriture qui leur a été servie lundi dernier.





''On ne compte pas y toucher tant que notre problème n’est pas résolu. Et ils ne croient pas qu’on est capables de mener cette lutte. Vous imaginez des chambres sans salle de bain. On fait nos besoins dans des sachets ou des seaux.

Ensuite on les déverse dans les égouts, c’est inhumain», peste la source carcérale.