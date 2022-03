LES DEUX GROS MACHOS DE LA GENDARMERIE NATIONALE EN CE 8 MARS

Au moment de célébrer les droits acquis et à venir des citoyennes sénégalaises et de la déco de moitié du Ciel, la gendarmerie nationale ou plutôt les DEUX GROS MACHOS qui sévissent sous la passerelle de la Patte d’Oie ont décidé que c’était plus drôle de se faire une femme libérée qui conduit toute seule.



Ces deux gros machos ont poussé la délicatesse jusqu’à me coller un motif insensé « arrêt volontaire sur la chaussée », tiens donc je n’avais que cela à faire au milieu des « clandos » poussifs, des Ndiaga Ndiaye andropausés, de jakarta surchargés, des bus Dakar Dem Dikk roulant à tombeau ouvert, sur une autoroute à grande vitesse.. .et risquant de me faire emboutir à tout moment par cette faune interlope sur roues.



J’ai reconnu que l’arrêt brusque d’un Jakarta devant moi m’a obligée à freiner et à m’arrêter. Et alors, j’aurais certainement dû l’écraser et passer mon chemin?



D’abord le premier gros macho m’a sifflée comme si j’étais Bonnie And Clyde Barrow, m’a dit bonjour et m’a ordonné de lui remettre mon permis aussi sec, que je lui ai donné et sans me notifier pourquoi. Puis aussi sec, le gros macho m’a ordonné avec beaucoup de mépris et en me tutoyant « va au fond ». Je lui réponds que je démarrerai après avoir mis ma ceinture. Le fond de quoi, je l’ignore. Je me suis garée comme j’ai pu et j’ai sagement attendu. Au bout de 10 mn, rien ni personne.



J’ai alors appelé la gendarmerie et un gentleman gendarme m’a professionnellement expliqué quoi faire. En route vers les gros macho, je me suis arrêtée au car de gendarmerie, ai demandé le chef et il m’a gentiment écoutée et accompagnée au poste pour régler le problème.



Là, le ton est monté, les deux gros machos m’ont accusée de mentir lorsque je leur ai demandé pourquoi mon permis avait été retiré. « Vous vous êtes arrêtée sur la chaussée » !!! J’ai expliqué que le jakartamen s’était brusquement arrêté devant moi et que je n’ai pas voulu l’écraser. Le dialogue était impossible, moi avec ma voix fluette estimant leur motif INJUSTE. J’évite d’écraser un conducteur de deux-roues et sa passagère, qui comme on le sait ne sont pas des Parangons de conduite, et c’est moi la fautive. Diantre, où sont passés le bon usage de l’autorité, le sens de l’analyse et du discernement, l’intelligence? Bla-bla-bla, ping Ping verbal mais le chef est resté professionnel pendant que je me crêpais le chignon avec les deux gros machos.



Ils ont dit que je criais, j’ai dit oui, parce que vous me discriminez et vous avez la force avec vous, mais que nous étions au Sénégal pas en Ukraine. Que si je le sentais victime d'un justice, j'avais le droit de me défendre et d'exprimer mon opinion. Et que il y avait plus de boulot avec les usagers délinquants qu’ils regardaient les narguer toute la sainte journée, qu’avec moi qui ai mon permis depuis 1983.



Pendant qu’ils se faisaient un carton avec moi, les habituels usagers délinquants de la route que nous connaissons tous passaient et repassaient, à l’aise Blaise.



Haro sur le baudet, haro sur ces deux gros machos qui ne reflètent nullement l’autorité naturelle, la classe et le professionnalisme du gendarme professionnel sénégalais. Honte sur vous et sur la mauvaise perception que vous donnez de ce prestigieux corps !



Quand j'ai manqué de seconde dose de vaccin anti-Covid, c'est la gendarmerie nationale qui est venue à mon secours avec générosité et grâce. Deux qualités qui manquent manifestement à ces deux gros machos.



Dam len djangui, cultivez-vous, lisez et continuez de vous former, au lieu de vous acharner sur la gent féminine racée, éduquée et sans complexe.



Merci au standard du service de renseignement de la gendarmerie national : au bout du fil, un gentleman gendarme qui m’a très bien accueillie et informé.



Pas comme ces deux gros machos.



DMF