[Sexo] Les Dulac, le bonheur à l’ombre des relations extraconjugales

Dulac, et les relations extraconjugales

Un couple dont l'âge des partenaires connait une différence de plusieurs années, aura droit à son lot de commentaires. Les préjugés entourent ce genre de relation, mais les amoureux ont tendance à utiliser leur amour comme bouclier. Particulièrement, une relation où l'homme est beaucoup plus jeune génère plus de réactions. La relation est considérée comme une simple aventure et la femme est dite "cougar". Cela nous rappelle le cas du couple Thiaw









Les Dulac, un couple mixte d'un homme sénégalais et d'une Française, n'ont pas dérogé à cette règle. Ces concubins semblent mener une vie banale comme tous les autres ou presque, car le couple vit une "sexualité libérée". Dans un langage plus clair, la dame de 64 ans a donné la permission à son conjoint de 29 ans d'avoir des relations extraconjugales, mais c'est à elle de choisir les partenaires et vice-versa.





Elle avoue avoir connu les injures, car pour certains c'est difficile de voir une femme d'âge mûr avec quelqu'un qui pourrait être son fils. "Pourquoi les hommes, eux, ont le droit de vivre leur vie sexuelle avec qui ils veulent et pas nous ? N'a-t-on pas droit au bonheur ? Et si mon bonheur réside dans ces jeunes bien bâtis, j'accepte d'être cougar. Et alors ?", affirme la dame qui se dit dégoûtée par le mariage, car ayant subi une trahison de la part de son ex-époux.