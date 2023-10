Les emplois verts au Sénégal ont le potentiel de créer plus de 20 000 emplois

Alors que les gouvernements s'efforcent d'atteindre l'accès universel à l'électricité en Afrique subsaharienne d'ici à 2030, la demande d'emplois dans les ERD est en plein essor. Pour répondre à cette demande, une planification stratégique à long terme est nécessaire, englobant une formation pertinente et des programmes de formation professionnelle pour doter la main-d'œuvre des compétences nécessaires. Des politiques proactives en matière de travail et ERD restent essentielles pour assurer l'expansion continue du marché des ERD et la création d'emplois verts, à la fois aujourd'hui et à l'avenir. De plus, l'importance d'une approche globale en termes de formation dans tous les secteurs est cruciale, comme le montre une étude de cas sur le Sénégal présentée dans cette étude, où l'accès rural à l'énergie combiné à une formation ciblée sur l'entreprenariat, ainsi qu'à des microcrédits facilités par une banque locale, a permis de multiplier par 70 le nombre d'emplois induits dans la communauté.





Afin de capitaliser sur le potentiel de transformation des ERD, l'ARE et KAS organiseront conjointement des événements intitulés « Les ERD pour le futur des emplois ruraux » au Ghana et au Sénégal en octobre 2023. Les événements réuniront des experts locaux, des représentants du secteur privé et des décideurs politiques pour discuter des résultats de l'étude, explorer les opportunités et tracer un chemin durable pour l'avenir. En stimulant des dialogues politiques constructifs, des efforts futurs pourrons s’orienter vers une transition énergétique réussie, créatrice d'emplois verts et génératrice d'impact positif sur les économies locales et les communautés rurales. En misant sur la prospérité continue des énergies renouvelables décentralisées, nous pouvons non seulement adopter une énergie propre, mais nous avons également la possibilité de révolutionner les modèles d'emploi et d'améliorer les communautés rurales dans le monde entier. Saisir le pouvoir transformateur des énergies renouvelables n'est pas seulement un choix, c'est une étape impérative vers la construction d'un avenir durable pour les générations à venir. En unissant les efforts des différents acteurs politiques, des entreprises privées et de la société civile, il devient possible de façonner un avenir énergétique résilient et prometteur.