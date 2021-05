Les États-Unis offrent au Sénégal un hôpital mobile

Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a réceptionné, aujourd’hui, un hôpital mobile des mains de l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, M. Tulinabo Mushingi. Cet instrument flambant neuf est installé au niveau du Centre de traitement des épidémies (CTE) sis au hangar des pèlerins de Dakar, qui se voit ainsi renforcé.





L’hôpital a une capacité de 30 lits, 4 tentes avec isolation thermique dont un pour le service administratif et 3 pour les hospitalisations, un dispositif d'alimentation en eau doté de 3 bâches à eau d’une capacité 35 000 litres, 2 groupes électrogènes d’une puissance de 150 KVA avec un réservoir de 4 500 litres de carburant, 8 systèmes de climatisation à raison de 2 par tente, 3 systèmes de haute filtration de l’air et d’élimination des bactéries et des virus, 6 systèmes de contrôle de la pression négative, à raison de 2 dans chaque tente d’hospitalisation.





Ce geste vient ainsi renforcer la coopération entre les États-Unis et le Sénégal.