Les étoffes, la nouvelle marque qui habille les célébrités…

C’est en visitant leur page instagram que nous sommes tombés sur des visages familiers : célébrités et personnalités de ce pays. Nous décidons d’y faire un tour…





Nichée dans le quartier chic du point e, la boutique attire par son decor ultra moderne et coloré à la vitrine.





A l’intérieur, des tissus de toutes sortes sont achalandés de manière assez originale. La boutique se veut apparemment un endroit luxueux et accueillant pour sa clientèle remplie aux as.





Pourtant la vendeuse nous assure que meme si la boutique est très appréciée par les célébrités, les grandes dames de l’ombre et autres épouses d’autorités pour ses pieces rares et uniques, il y a tout de meme des tissus pour tous les prix. Elle nous assure que La propriétaire ( absente des lieux) veut proposer des tissus rares et riches pour toutes les bourses.