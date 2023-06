Les Expertises et actions au développement appellent à une résolution pacifique au Sénégal

Dans un contexte préoccupant pour le Sénégal, les Expertises et actions au développement (EAD) expriment leur inquiétude et soulignent la nécessité urgente de trouver une solution pacifique. Ils lancent un appel à la bonne volonté et au courage de toutes les forces vives de la Nation.





Les EAD affirment que l'avenir du pays ne peut pas être façonné dans la violence et que la paix ne peut être atteinte que par des actions basées sur la vérité. Ils se tiennent disponibles pour toute initiative de médiation en faveur d'un Sénégal juste et pacifique.











Dans cette optique, les EAD mettent en avant les membres de leurs commissions, notamment Matar Sylla, ancien directeur régional de TV5 et spécialiste de la communication, le professeur André Faye, spécialiste onusien de la médiation et de la sécurité collective, et le Colonel Papa Mouhamadou Mbarek Diop, ingénieur des ponts et chaussées et ancien conseiller des Présidents Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade.











Les EAD demeurent convaincues que l'intelligence des Sénégalais sera la clé pour résoudre ce conflit.