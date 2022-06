Les fleurs et les plantes naturelles au Sénégal : pourquoi les adopter chez vous et les offrir à diverses occasions ?

Les fleurs et les plantes naturelles peuvent également être utilisées en tant que stratégie de marketing au sein des entreprises. Elles font ressortir l’amour de l’entreprise pour le naturel et le beau. Il s’agit d’un moyen de communication subtil, mais efficace étant donné que des plantes et des compositions florales bien réalisées pourraient à elles seules forcer l’admiration de vos différents partenaires.

Les plantes vertes, des compagnons à avoir absolument !

À quelles occasions offrir des fleurs ?

Offrir des fleurs est sans aucun doute une excellente idée qui ne risque absolument pas de déplaire à qui les recevra. Vous vous posez la question de savoir si offrir des fleurs se prête à une situation donnée ? Découvrez ci-dessous certaines occasions pour lesquelles les fleurs représenteraient à coup sûr le choix à faire sans hésitation :

•Offrir des fleurs pour l’Aïd al-Adha : encore appelée Tabaski ou fête du sacrifice, cette grande fête est une occasion de réunir les familles autour de plusieurs repas copieux. C’est un moment de partage ou les invitations à manger affluent de partout. À l’instar de plusieurs autres fêtes religieuses, la Tabaski peut représenter l’occasion d’offrir un cadeau à vos proches et à vos hôtes. Un bouquet de fleurs bien confectionné et riche en couleur pourrait représenter le cadeau idéal ;

•Des fleurs pour le plaisir d’offrir : il vous est certainement déjà arrivé d’offrir des présents sans aucune raison à des personnes chères à vos yeux ! Les fleurs représentent le choix idéal pour faire plaisir de manière inattendue et injustifiée à une personne qui vous tient à cœur ;

•Un moyen de souhaiter bonne fête : les fêtes religieuses sont nombreuses au Sénégal. Pour le ramadan, la fête du sacrifice, pour la Noël, le Nouvel An et plus encore, des fleurs accompagnées d’une carte ne manqueront pas d’enchanter leur destinataire ;

•Un choix parfait pour déclarer ses sentiments : le caractère romantique des fleurs est indéniable. Ainsi, utilisez-les pour déclarer ou pour réitérer votre amour à l’homme ou à la femme qui fait battre votre cœur ;

•Demander pardon pour un écart de conduite : vous reconnaissez avoir dépassé les limites ? Les fleurs représentent un moyen idéal pour se faire pardonner ;

•Remercier une personne pour un service rendu ou pour une invitation : la reconnaissance, la joie, la gratitude et plusieurs autres sentiments positifs peuvent être exprimés par des fleurs bien choisies. Ainsi, le lendemain d’une invitation par exemple, n’hésitez pas à faire envoyer à vos hôtes des fleurs bien sélectionnées ;

•Offrir des fleurs pour une rupture amoureuse : se séparer en bon terme est tout à fait possible ! Si vous ne possédez pas les mots nécessaires pour annoncer votre volonté de tout arrêter, faites-le de manière différente en offrant un bouquet de fleurs ;

•Donner des fleurs pour célébrer un anniversaire, une remise de diplôme ou la fête des Mères : ces moments de bonheur méritent d’être célébrés tout en couleur grâce à des fleurs bien sélectionnées.

Quelles fleurs choisir pour quelles occasions : des propositions utiles !





Savoir à quelles occasions offrir des fleurs est une chose ! Savoir le type de fleur à offrir en est une autre ! Le choix des fleurs à offrir pour une occasion donnée peut s’avérer difficile pour un amateur du domaine. Les fleurs présentent en effet des couleurs, des formes, des tailles et des odeurs tout aussi agréables à sentir les unes que les autres. Cela pourrait rendre la tâche difficile à ceux qui s’y connaissent peu ou pas du tout. Heureusement, les conseils ne font pas défaut dans le domaine.





Pour une naissance, offrez un bouquet qui inspire la joie





La naissance est un événement heureux qui peut être célébré pendant plusieurs jours au grand bonheur des parents et des proches. Pour fêter ce moment grandiose et témoigner toute votre joie aux parents, faites le choix d’un gros bouquet de marguerites par exemple. Avec leurs magnifiques pétales et leurs couleurs joyeuses, ces fleurs sauront transmettre toute votre joie aux parents.





Pour déclarer votre passion à l’être aimé, partez sur du rouge





Il est connu de tous, le rouge représente la couleur de l’amour. Pour déclarer votre flamme à l’être aimé, n’hésitez pas à opter pour des roses rouges. Notez toutefois qu’il existe des choix plus discrets et plus rares qui seraient tout autant capables de vous aider à sauter le pas. La gerbera par exemple possède également plusieurs couleurs, dont le rouge et le violet pour une déclaration plus discrète, mais dont la profondeur ne fait aucun doute.





Porter votre choix vers les orchidées est également une excellente idée. Ces magnifiques fleurs représentent l’amour pur et passionnel, la sensualité, la sérénité, ou encore l’élégance. Pour déclarer votre amour, choisissez des orchidées rouges et pour faire part de votre ardent désir de séduire la personne en face, offrez des orchidées mauves !





Pour honorer une invitation, laissez parler votre inspiration





Se rendre à une invitation au domicile d’un proche avec un bouquet de fleurs est un geste à adopter. Il fait plaisir et est idéal pour exprimer votre tendresse et votre gratitude. En plus, votre bouquet pourrait être utilisé sur le champ pour décorer un coin de la maison. Prenez donc le temps de le choisir. Les orchidées, les roses ou les tulipes pourraient représenter le choix idéal. Dans ce cas, il n’existe pas de règles précises. Tenez compte des préférences de vos hôtes ou choisissez des valeurs sûres comme les roses.





Pour un anniversaire, un bouquet riche en couleur fera l’affaire





Pour cet événement toujours très attendu, n’hésitez pas à faire le choix d’un bouquet décalé et festif. Il s’agira de prendre en compte les préférences de l’heureux du jour, mais d’y ajouter quelques notes personnelles pour un effet-surprise. Dans ce cas, un large choix s’offre à vous. La glycine est idéale pour exprimer l’amitié, les orchidées et les roses pour témoigner l’amour et la tendresse, le gerbera pour la bonne humeur et le magnolia pour exprimer la gaîté, la fidélité et le dévouement.