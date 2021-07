Les francs-maçons du Sénégal en conclave à Ngor les 16 et 30 juillet

La Grande Loge maçonnique du Sénégal sera en conclave à Dakar, cette semaine.



D’après L'AS qui cite l’ONG Jamra, la réunion est prévue au Temple de Ngor où se dérouleront les travaux maçonniques, les 16 et 30 juillet prochain, à 20h.



Pour rappel, le “Grand Maître”, le célèbre avocat du Barreau de Dakar, Me Yérim Thiam, avait informé ses “Bien Aimés et Très Chers Frères”, par courrier en date du 1er juin dernier, de la tenue imminente de leur “Assemblée générale”.



Laquelle serait précédée de la cérémonie d’intronisation du «Frère» Charles Médor, en qualité de nouveau Grand Maître de la “Grande Loge du Sénégal”.



Ce qui est déjà chose faite. En effet, Me Yérim Thiam et Charles Médor ont procédé à leur passation de pouvoir depuis le samedi le 5 juin 2021, à 15h00, renseigne Jamra.