Les francs-maçons du Sénégal en conclave samedi prochain à Ngor

La Grande Loge du Sénégal (GLS) sera en conclave à Dakar. Selon le quotidien Les Échos qui donne l'information, la rencontre aura lieu, en leur Temple de Ngor, ce 26 février 2022, à 11h00.



Selon Mame Mactar Guèye qui a levé le lièvre, Charles Médor, le patron des francs-maçons du Sénégal, qui a remplacé Me Yérim Thiam, a convoqué l'Assemblée générale de la (Grande Loge du Sénégal (GLS).



Aussi, Jamra et l'Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, Mbañ Gacce se font le devoir d’alerter sur les manœuvres multiformes de vassalisation de nos mœurs socio-religieuses.