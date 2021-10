Salle de vente : 10 millions et 105 iPhone emportés dans un cambriolage

Les frères Dame et Pape Lô n'ont plus que leurs yeux pour pleurer.



Propriétaires d'une boutique sise à la "Salle de vente" , sur l'avenue Lamine Guèye, ils ont été victimes d'un cambriolage.



Selon Rewmi Quotidien qui donne l'information, les malfrats ont sectionné une grille de la fenêtre du magasin avant de s'y introduire.



Une fois à l'intérieur du magasin, les malabars ont fait main basse sur 105 portables de marque iPhone et 10 millions Fcfa gardés sous le comptoir.



Après exploitation des images de la vidéosurveillance, l'une des victimes a désigné l'agent préposé à la sécurité des lieux, S. Baldé, comme étant l'auteur du vol.



Ce que ce dernier a énergiquement contesté lors de sa comparution, hier, devant le tribunal des flagrants de Dakar, déclarant avoir quitté son poste à 23h la nuit des faits.



"J'étais parti chercher de l'eau pour préparer du thé. Mais, j'avais laissé mon frère, Aliou Bâ, sur les lieux. Nous n'avons vu personne entrer dans la boutique. J'étais là-bas de 19h à 6h du matin. Mon patron m'a informé du vol à 7h", a confié le principal accusé. Des propos confortés par son complice présumé.



À l'image du procureur, Me Iba Mar Diop a sollicité le renvoi des fins de la poursuite. Ils seront suivis par le juge qui a relaxé les deux suspects.