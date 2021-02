Les images exclusives de Nafissatou Coulibaly, la propriétaire de Sweet Beauty Spa

Contrairement aux informations relayées par de nombreux médias, la propriétaire du salon de beauté Sweet Beauty Spa s’appelle Nafissatou Coulibaly. Ce, si on se fie aux témoignages des voisins et riverains de la dame. Elle vit avec son mari et leur enfant.L’homme qui s’était présenté comme un gardien à certains de nos confrères hier serait en réalité son époux, selon toujours le voisinage. Actuellement, le salon de beauté est fermé et la propriétaire a interdit l’accès des lieux à toute personne issue de la presse.Nous y reviendrons.