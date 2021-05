Les imams Oumar Diène et Bouchra Dièye fument le calumet de la paix

L’imam Oumar Diène et l’imam Bouchra Dièye ont fumé le calumet de la paix, hier, au ministère de l’Intérieur. Ce, après plusieurs tiraillements sur une affaire d’escroquerie, de faux et usage de faux.C’est sous les yeux du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, et des autres membres du comité provisoire de la Commission nationale d’observation sur le croissant lunaire (Conacoc) que les deux religieux ont promis de mettre de côté leur mésentente, indique «Les Echos».Après concertation avec les membres du comité autour d’une table, le ministre Diome a réussi à calmer les ardeurs, à 48 heures de la fête de Korité.