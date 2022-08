Les instructions de Serigne Cheikhou Oumar Dem et Chérif Bounama Aïdara de Sokone aux députés de Wallu

Serigne Cheikhou Oumar Dem et Chérif Bounama Aïdara, tous des chefs religieux à Sokone, ont reçu la caravane de la grande coalition Wallu. Cette visite entre dans le cadre de la tournée de ces parlementaires au niveau des foyers religieux. Lamine Thiam a livré le message du Président de la Coalition Wallu Me Abdoulaye Wade et celui du frère Karim Maïssa Wade. Il s'est dit satisfait de la situation stable du pays lors des élections législatives du 31 juillet 2022 et les résultats honorables obtenus par la coalition wallu.Il en a profité pour remercier les deux chefs religieux pour les prières lors de leur passage avant les élections. Le député a aussi demandé aux chefs religieux de formuler des prières pour que la mission qui leur est assignée à l'Assemblée Nationale soit couronnée de succès. Il a sollicité aussi auprès des deux khalifes généraux des prières pour le retour de Karim Wade, candidat pour l'élection présidentielle de 2024.

C'est ainsi que Serigne Cheikhou Oumar Dem a invité les députés nouvellement élus à s'investir pleinement aux aspirations des Sénégalais pour la prise en charge de leurs préoccupations.

La délégation s'est rendue par la suite chez Chérif Bounama Aïdara qui a remercié et prié pour elle. La caravane s'est aussi rendue à Léona Niassène où elle a été reçue par le Khalife Général Cheikh Ahmed Tidiane Niasse et son porte-parole Ahmath Babacar Niasse.