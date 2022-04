Les jeux de casinos en ligne les plus populaires du moment

Au cours de la dernière décennie, l'industrie des casinos en ligne n'a cessé de croître, au point de peser plus d'un milliard de dollars et de captiver les joueurs du monde entier. Jouer à des jeux de cartes, à la roulette, aux machines à sous et à bien d'autres jeux confortablement installé devant un ordinateur ou en appuyant sur l’écran d’un smartphone ou d’une tablette a attiré un nouveau type de joueurs, qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans un casino traditionnel.





Comprendre pourquoi le casino en ligne est en train de gagner en popularité





Le nombre d'utilisateurs couverts par les réseaux 3G et 4G a doublé au cours des cinq dernières années et le coût des données et des smartphones a diminué de moitié au cours de la même période, rendant au passage les jeux sur internet et par conséquent les jeux de casinos accessibles à beaucoup plus de monde. Jusqu’à présent, les jeux en ligne en Afrique ont été dominés par les sociétés de paris sportifs, qui ont l'avantage d'un produit léger en termes de consommation de données, mais le haut débit bon marché offre enfin la possibilité de proposer des jeux de casino variés aux joueurs locaux.





A cela s’ajoute la croissance économique soutenue du continent, combinée à la volonté des gouvernements locaux de réglementer les jeux d'argent en ligne afin d'ajouter une source de revenus. Cette conjoncture particulièrement favorable a permis l’épanouissement des casinos en ligne, pour le plus grand bonheur des joueurs !





Quels sont les jeux de casino les plus populaires ?





Même si les casinos terrestres sont bien implantés en Afrique, il n’est pas toujours facile et pratique de s’y rendre pour jouer. Le jeu en ligne est donc une excellente alternative puisqu'il permet de retrouver tous les jeux de casino où que l’on soit à condition de disposer d’une connexion internet. Il y a donc un nombre considérable de personnes jouant sur des applications et des sites web sur tout le continent africain. Découvrons quels sont les jeux les plus populaires.





Machines à sous

La machine à sous est le jeu iconique de casino par excellence. Il n’y a pas plus emblématique que les rouleaux d’une machine à sous qui défilent et tiennent le joueur en haleine avant de s’arrêter. Les machines à sous sont très appréciées par tous les joueurs, que ce soit les machines à l’ancienne ou celles très modernes avec des graphismes travaillés, une jouabilité accrue, des niveaux et des scénarios, comme le slot starfruit. Les machines à sous sont aussi populaires car elles se déclinent en une variété de thèmes issus de la culture populaire.







Poker

Quand on sait à quel point les jeux de cartes sont populaires au Sénégal et dans d’autres pays africains, il n’est pas étonnant que le poker ait trouvé sa place auprès des joueurs. Combinaison ultime de chance, d'adresse, de sens tactique et de calme sous la pression, le poker est le jeu de cartes le plus populaire sur Terre, joué partout, des grands casinos de Las Vegas et de Macao aux salons du monde entier. Le poker en ligne est extrêmement populaire, pas seulement en Afrique mais dans le monde entier, avec de nombreuses variantes telles que le Texas Hold'em, le 7 Card Stud et le Pot-Limit Omaha, pour n'en citer que quelques-unes. Les amateurs de poker peuvent retrouver leur jeu préféré lors de grands tournois internationaux.







Pour rendre l’expérience du poker encore plus attrayante, de nombreux casinos proposent désormais du live poker, c’est une partie de poker en direct où l’on peut voir et interagir avec le croupier et les autres joueurs.





Blackjack

Comme le poker, le blackjack est un jeu populaire en raison de ses chances raisonnables contre la maison. De fait, au blackjack, vous n'êtes pas en compétition avec d'autres joueurs à la table comme au poker, vous jouez contre le croupier. Il n'est donc pas surprenant que la popularité du blackjack en Afrique corresponde à sa popularité dans le monde entier. Les casinos en ligne proposent de nombreux thèmes et variations des règles pour maintenir l'intérêt de l'action, et les casinos les plus avant-gardistes parviennent à évoquer l'ambiance des salles de jeu dans des lieux emblématiques comme le Caesar's Palace. Rapide, facile à comprendre et à jouer, et plein de tension et d'excitation, le blackjack est un classique intemporel du casino que tout le monde, des joueurs de cartes chevronnés aux novices du jeu, peut apprécier - et gagner.







Baccarat

L'un des plus anciens jeux de casino disponibles, le baccarat a été joué pour la première fois dès le XVe siècle. Sa popularité vient de sa relative simplicité, et encore une fois, il offre des chances favorables contre la maison. Les joueurs sont en compétition avec le "banquier" et essaient de battre la valeur de la main. La variante la plus répandue du jeu est le punto banco ou baccara nord-américain. Il implique des mises et des jeux rapides, et est l'un des plus populaires en Afrique. Le baccarat est un autre jeu évocateur des casinos élégants et de l’esthétique propres aux James Bond des années 1960.







Roulette

Autre jeu de casino emblématique, la roulette est un simple jeu de hasard. Il suffit de placer ses jetons sur un numéro ou une couleur, de faire tourner la roue et de croiser les doigts ! Tout comme les machines à sous et contrairement aux jeux de cartes mentionnés plus haut, la roulette ne requiert ni réflexion ni stratégie. C’est un jeu où l’on se laisse porter par l’énergie et l’adrénaline au fur et à mesure que la roue ralentit. Rapide et amusant, c’est un jeu parfait pour jouer en ligne.







Bingo

Un autre jeu souvent pratiqué en Afrique et proposé par les casinos en ligne est le bingo. Ce jeu a la réputation injuste d'être réservé aux retraités qui s'ennuient, mais c’est en train de devenir un passe-temps populaire pour les jeunes, d'autant plus que les casinos en ligne proposent des graphiques, des jeux plus complexes et des actions basées sur les compétences, tout en conservant la simplicité originelle du jeu.







Jeux mobiles et jeux de navigateur

Outre les jeux mentionnés ci-dessous, qui sont assez classiques, les casinos en ligne proposent une grande variété de jeux. Ces jeux peuvent prendre la forme de petits casse-tête avec des formes ou des couleurs à aligner par exemple. Ces jeux prennent la forme de jeux de navigateur mais sont aussi bien souvent déclinés sur mobile.







Certains casinos proposent aussi de véritables jeux mobiles, comme les Jeux ladbrokes. Le joueur s'immerge dans un véritable univers, qui lui permettra de voyager au temps des pyramides ou de revivre les sensations fortes de ses séries préférées, comme Narcos. C’est bien la preuve que les casinos en ligne savent s’adapter rapidement et ont à cœur de proposer des expériences qualitatives et personnalisées à leurs joueurs.





Cartes à gratter

Les amateurs de jeux à gratter trouvent aussi leur bonheur dans les casinos en ligne. Tout comme les jeux de navigateur et mobile, il existe une grande variété de cartes à gratter. Elles sont populaires partout en Afrique car il n’y a pas besoin de se déplacer chez le buraliste pour se les procurer et le suspens lors du grattage est sensiblement le même !