Les manifestants en garde à vue à la Gendarmerie Thiong libérés

C’est la description après plus de 5 jours de tensions au Sénégal suite à l’arrestation de Ousmane Sonko (libéré et placé sous contrôle judiciaire). A l’instar de Thiat du mouvement Y en a marre, tous les manifestants placés en garde à vue à la Gendarmerie Thiong viennent d’être libérés.





Un pas de plus vers l’apaisement du climat social très tendu avec des manifestations sur l’étendue du territoire et une répression sanglante qui a fait plus de 10 morts.