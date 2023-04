LES PHOTOS DE SERIGNE TOUBA INSCRITES AU PATRIMOINE CULTUREL NATIONAL

Sur ndigël de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides, une délégation du Collectif d'acquisition des photographies de Cheikh A. Bamba à été reçue en audience, ce lundi 24 avril 2023, par le Président de la république du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall.





Prenant la parole au nom de la délégation, S. Khadim Ngom a présenté les membres de celle-ci : S. Cherif Mbacké Falilou (initiateur du Musée du Mouridisme), S. Mbackiyou Faye (Représentant du Khalife des mourides à Dakar), S. A. Aziz Mbacké Majalis (Chercheur), S. Fallou Mbacké Rue 10 (Coordonnateur), S. Bamba Thiam (Fédération nationale des mourides de France). Ont également pris part à l'audience, le Président nouvellement élu du CESE, M. Abdoulaye Daouda Diallo, le Ministre de l'intérieur, M. Antoine Diome et le Ministre de la Culture, Dr. Aliou Sow.





S. Khadim Ngom a transmis au Président de la république les remerciements du Khalife pour l'accompagnement institutionnel de l'Etat du Sénégal, à travers notamment l'appui de l'Ambassadeur du Sénégal en France, S. E. M. El Hadj Magatte Seye, dans le processus d'acquisition des photographies. Après avoir magnifié cet effort et l'intérêt manifesté par le Chef de l'Etat pour la réappropriation du patrimoine national, S. Khadim a brièvement rappelé le processus d'acquisition des photos (historique, authentification, importance, etc.) et leur restitution au Sénégal. D'abord auprès de l'ambassade du Sénégal à Paris, avant leur remise à Touba à Serigne Mountakha dont la forte émotion et les propos exprimés ont marqué tous les esprits. Cette présentation des photos au président de la République étant une suite logique de cette dynamique de restitution au profit de toute la nation sénégalaise et, au-delà, de tous les africains et même de l'humanité entière dont Serigne Touba constitue un patrimoine universel partagé.





Afin de poursuivre cette importante oeuvre déjà entamée, le Chef de l'Etat a été informé que le Collectif actuel a été érigé, sur Ndigël du Khalife des mourides, en une "Plateforme pour la recherche et la préservation du patrimoine de Cheikh A. Bamba". Ladite plateforme a ainsi profité de l'audience pour requerir de l'Etat du Sénégal un accompagnement institutionnel. Ceci, dans la perspective d'une démarche proactive dans la recherche et l'acquisition d'éventuels autres éléments de patrimoine du mouridisme (notamment une facilitation pour l'accès aux archives coloniales en France et ailleurs).





Le Président de la République, après avoir renouvelé ses félicitations et remerciements au Khalife des mourides et aux membres de la Plateforme pour cette oeuvre qui honore notre histoire et enrichit son patrimoine, s'est engagé à soutenir les dynamiques envisagées pour la consolider. Il a ainsi instruit le Ministre de la Culture, Dr. Aliou Sow, de prendre toutes les dispositions pour l'inscription de ces photographies dans le répertoire national du patrimoine culturel immatériel. Ceci, en vue d'une prochaine inscription au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO.





Le projet de Musée du Mouridisme, porté par S. Cherif Mbacké Falilou, a été aussi évoqué devant le Chef de l'Etat qui s'est également engagé à y apporter son soutien et celui des services concernés de l'Etat.