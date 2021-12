Les premiers mots de Mamico après son audition à la brigade des mœurs

Les premiers mots de Mamico après son audition

Mariama Kébé a été entendue ce lundi matin à la brigade des mœurs comme annoncé il y a quelques jours par Seneweb. Ce, suite à une plainte d’Amina Badiane, Présidente du comité d’organisation de Miss Sénégal.





Après de 4 tours d’horloge, Mamico Coco a pu retourner chez elle. Dans une vidéo publiée en live avec la journaliste Houreye Thiam Preira, elle remercie toutes les personnes venues la soutenir.





« Je vais bien et le moral va bien. Je remercie toutes les femmes qui sont venues m’apporter leur soutien depuis le début de cette affaire. J’aurai pu parler de la musique, des séries, mais j’ai décidé de faire de la cause des femmes, une cause personnelle. Je milite pour les droits des femmes et lutte pour elles », a-dit Mariama Kébé.





Pour rappel, Mamico Coco a été convoquée car Amina Badiane l’accuse de diffamation, mise en danger de la vie d’autrui, entre autres. Une plainte qui entre dans le cadre du scandale Miss Sénégal.





En effet, Fatima Dione avait fait savoir avoir été violée suite à son sacre en 2020 avec la complicité du comité d’organisation. Des mots qui ont poussé de nombreuses personnes, dont Mamico à porter le combat pour que justice soit faite pour la jeune fille.









C’est ainsi que l’administratrice de Femmes chics a organisé un live dans lequel de nombreuses miss ont déclaré avoir vécu des situations similaires. Entre chantages, tentatives de viol, les révélations étaient explosives. Cependant, malgré tout cela, l’histoire est restée jusqu’à aujourd’hui au point mort.