Les premiers mots et images de Diary Sow en France

Diary Sow est finalement retournée en France, comme annoncé, il y a quelques jours, par certains médias. Sur Instagram, elle a dévoilé des clichés d’elle et de son nouveau livre «Je pars».



«Tu t’es écrit tout seul. Tu t’es imposé à moi, tu m’as volé des fragments de ma vie et te voilà maintenant, tangible, réel, vivant, habité, riant du haut de ton immortalité», écrit-elle sous ses clichés.



Diary Sow a pu rejoindre l’Hexagone de nouveau, grâce à Harouna Dia, un riche homme d’affaires sénégalais. Le mécène de la meilleure élève du Sénégal, en 2018 et 2019, est connu du grand public, en 2012, après l’élection du président Macky Sall.



Pour rappel, Diary Sow avait, en janvier 2021, volontairement raté la rentrée au prestigieux lycée parisien Louis-le-Grand, où elle était admise, après un brillant parcours au Sénégal, notamment au lycée d’excellence de Diourbel. La jeune Diary évoquait une pause pour ‘’retrouver ses esprits’’.