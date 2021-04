Les prestataires de la Senelec étalent leur colère dans la rue

Les Prestataires de la Senelec exigent leur recrutement

Ils sont au nombre de 500 prestataires de la Sénélec à exiger leur recrutement. En Sit-in hier, ces travailleurs ont étalé leur crainte en envahissant la rue.





Selon le journal Kritik, sur les affiches, on pouvait lire : « Nous réclamons la régulation sans condition des prestataires, non à la discrimination, la Senelec est une société et non un parti politique. La Senelec appartient à la société et non à vos partisans ».





Selon le coordonnateur national de leur amicale, Timoté Coly, tout cela résulte du directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye qui fait des recrutements partisans.