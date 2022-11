Les professionnels des abattoirs du Sénégal refusent de baisser le prix du kilogramme de viande

Les professionnels des abattoirs refusent de baisser le prix de la viande

Le Regroupement des professionnels des abattoirs du Sénégal ne compte pas se conformer aux mesures prises par le chef de l’État sur la baisse des prix du kilogramme de viande, lors du Conseil spécial de la consommation.





Selon eux, les autorités ont pris une décision sans concertation avec les concernés.





Au micro d’iRadio, le président du Regroupement professionnel des abattoirs du Sénégal, El Hadj Bassirou Niang, apporte des précisions. «Tout le monde sait que la vie est dure et chère au Sénégal. Mais seulement, je crois qu’il y a quelque part une utopie, parce que quand nous sommes dans un secteur, il faut prendre les vrais acteurs. Nous sommes les vrais acteurs. Je crois qu’au mois d’août, nous avions marqué pour montrer que nous sommes des acteurs. On a retenu des abattoirs deux jours de grève sans abattage, mais on ne nous associe en rien», souligne-t-il.