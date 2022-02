Les raisons des secousses signalées sur le vol Ziguinchor-Dakar du Dimanche 13 Février 2022

Le vol Air Senegal du Dimanche 13 Février 2022 a suscité un certain nombre de polémiques issues de l’expérience en vol de certains passagers. En effet, il a été noté des inquiétudes de certains de nos passagers liées à des secousses en vol.



Air Sénégal tient à rappeler à ses clients que les turbulences, communément appelées "trous d'air", sont le fait des conditions météorologiques fréquentes en aviation. Tous les avions qui traversent cet environnement subissent des secousses qui sont dues à l'air et non auxdits avions.

Conformément aux standards de l'industrie, les avions ATR 72-600 de Air Sénégal ont subi durant leur certification des tests de résistance aux turbulences bien au delà des limites atteignable en vol.

Les équipages de conduite sont périodiquement entraînés au simulateur pour faire face à d’éventuelles turbulences sévères aussi bien en altitude que pendant les phases de décollage et d’atterrissage.



En accord avec les règles de contrôle de la compagnie, tous les paramètres du vol Ziguinchor-Dakar du 13 février sont enregistrés (mouvements, vitesses, accélérations, paramètres de pilotage, etc).



Le rapport de vol, revisité, n’a montré aucun écart, défaut, ou mouvement dangereux.



Air Sénégal tient à rassurer ses passagers et leur garantit que la sécurité est non négociable au sein de la compagnie.



Air Sénégal renouvelle ses remerciements à ses fidèles passagers pour leur confiance, en particulier sur la ligne Dakar-Ziguinchor qui affiche un remplissage moyen mensuel superieur à 90%.