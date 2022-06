Les rappeurs de la banlieue aux jeunes : «Ces politiciens qui vous envoient au front ne sont mus par leurs propres intérêts»

Les événements de mars de 2022, et le bilan macabre qui en a découlé, sont encore gravés dans les mémoires des Sénégalais.



Aussi, informe Le Quotidien dans sa livraison de ce mercredi, les rappeurs de la banlieue sensibilisent les jeunes pour que pareille situation ne se reproduise plus. L’invite de ces chanteurs de rap se prête au contexte actuel marqué par une tension politique entre les coalitions Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi.



«Récemment, nous avons assisté aux événements du mois de mars passé avec 14 morts. Aujourd’hui, les vrais perdants de ces 14 morts, c’est leurs familles. Aujourd’hui, on est là pour dire, plus jamais ça !» a déclaré le rappeur Red Black à la Rfm.



Les rappeurs de la banlieue, qui restent engagés pour la préservation de la paix, s’opposent aux manifestations politiques de ce mercredi 8 juin. Ils sont, du moins, contre les mobilisations annoncées des coalitions Benno Bokk Yakaar (BBY) et Yewwi Askan Wi (YAW).



«On est là pour parler à ces politiciens-là qui utilisent la jeunesse comme canons à chairs à arrêter. Vous n’avez jamais entendu au Sénégal, un politique qui a perdu un de ses proches ou un de ses fils. Mais, ce sont ces jeunes-là qu’on sacrifie à chaque fois. On doit préserver nos filles, nos neveux, les enfants", a encore dit Red Black.



Le rappeur réputé pour ses tubes de campagnes électorales, notamment "Gorgui Deena" et "Gorgui Na Dem", d'enfoncer le clou : "L’heure est venue de conscientiser ces jeunes pour qu’ils comprennent que ces politiciens qui les envoient au front ne le font que pour leurs propres intérêts».