Les restaurants incontournables où dîner au Sénégal

Seneweb, vous partage sa sélection de restaurants incontournables à Dakar et Saly ainsi qu'un bon plan pour réaliser des économies.



Jusqu’au 31 Mai 2024, ALL – Accor Live Limitless le programme de fidélité du groupe ACCOR Hôtels permet à ses membres de doubler leurs points Reward et surtout de bénéficier d’une promotion de -20% sur les repas et boissons au sein d’une sélection d’hôtels : Pullman Dakar Teranga, Novotel Dakar, Mövenpick Resort Lamantin Saly.



ALL – Accor Live Limitless - Des repas d’exception, des avantages exclusifs



Lorsque vous dépensez dans un restaurant ou un bar participant (et ce même lorsque vous ne séjournez pas à l’hôtel), vous doublez vos points Reward qui sont ensuite crédités sur votre compte.





Ces points vous confèrent alors des avantages, des récompenses et des offres personnalisées. Pour devenir membre de ALL – Accor Live Limitless, rien de plus simple. L’adhésion au programme de fidélité se fait en ligne, ici :





https://all.accor.com/loyalty-program/reasonstojoin/index.fr.shtml





Notre sélection de restaurants à Dakar et Saly :



Le Teranga Beach Club - Hôtel Pullman Dakar



Niché près du paisible océan, le merveilleux cadre balnéaire du Teranga Beach Club convie les visiteurs à une expérience culinaire inoubliable. Les invités du soir seront plongés dans l’univers culinaire créatif et inédit du Chef Hayat Laghrib. Au menu : délicieux plats méticuleusement concoctés dont les saveurs éveillent et transportent les papilles sur les rives de la Méditerranée.





La Calebasse - Novotel Dakar







Situé en plein centre du quartier d’affaires, le Calebasse restaurant du Novotel Dakar propose une cuisine africaine et internationale. Le petit plus ? La terrasse extérieure offrant une vue sur la piscine.





La Terrasse du Port - Movenpick Resort Lamantin Saly





Situé à une heure de route au sud de Dakar, le Mövenpick Resort Lamantin Saly propose aux clients de s’échapper de la vie très animée de Dakar et de s’offrir une escapade relaxante.