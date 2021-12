Les retraités de l’Ipres exigent le paiement de leurs pensions : " On est fatigués ! "

Retraités de l'IPRES

Les retraités de l’Ipres n’ont jusqu’à présent pas reçu leurs pensions de retraite. Selon Iradio, ils ont pris d’assaut, ce matin, devant l’institut de prévoyance des retraités du Sénégal pour exprimer leur colère.





Selon la porte-parole du jour Marietou Sam, cette situation est anormale. « On doit recevoir nos pensions, on doit payer nos loyers, payer les études de nos enfants. On est fatigués, ayant des vieux qui sont là, qui ne peuvent même pas marcher. Ce n’est pas normal. Qu’on nous donne notre argent quand même. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas organisés. Ils ont rompu leur contrat avec la Poste mais, ils devaient nous mettre sur de bons chemins. Ils ne l’ont pas fait. On vient ici, on nous dit d’attendre, on va nous appeler avec Wave ou orange money. Il y a certaines qui ne peuvent même pas lire un message, quand même, qu’on nous donne notre argent», a-t-elle lâché.