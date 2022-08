Les Samsung Galaxy Z Flip4 et du Galaxy Z Fold4 : des appareils polyvalents, qui changent notre manière d’interagir avec les smartphones

Dakar, Sénégal – 10 août 2022 - Samsung repousse les limites de la polyvalence des smartphones avec sa quatrième génération d'appareils pliables :le Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4. Ces deux appareils personnalisables à souhait offrent des expériences sur mesure et des performances améliorées. La série Galaxy Z continue de casser les codes pour offrir de nouvelles interactions percutantes qui améliorent la vie quotidienne.





"Les Samsung Galaxy pliables sont construits sur la base de notre philosophie d'ouverture, permettant de nouvelles possibilités avec une personnalisation complète à l'intérieur comme à l'extérieur. Créés en collaboration avec nos partenaires de renommée mondiale, les prochains appareils pliables offrent des expériences mobiles révolutionnaires qui répondent aux besoins de nos utilisateurs les plus dynamiques ", a déclaré le Dr TM Roh, Président de la Mobile eXperience chez Samsung Electronics. "





Le Galaxy Z Flip4 améliore les caractéristiques préférées des utilisateurs, ce qui en fait l'outil ultime pour s'exprimer. Son design compact à clapet offre des expériences uniques ! Filmez des vidéos en mains libres ou prenez des photos de groupe sous différents angles en pliant partiellement le Z Flip4 pour activer la FlexCam. Grâce au partenariat de Samsung avec Meta, FlexCam est optimisé pour les plateformes sociales les plus populaires, notamment Instagram, WhatsApp et Facebook. Passez des appels, répondez à des SMS et contrôlez même le widget SmartThings, le tout depuis l'écran de couverture.

Avec un appareil photo amélioré équipé d'un capteur 65 % plus lumineux alimenté par la plateforme mobile Snapdragon® 8+ Gen 1, les photos et les vidéos sont plus nettes et plus stables, de jour comme de nuit.





Le Galaxy Z Fold4 est le résultat de l'innovation permanente de Samsung Galaxy en matière de smartphones et en est le téléphone le plus puissant à ce jour. Le Z Fold4 combine l'expertise collective de Samsung en matière de technologie mobile pour créer un appareil aux fonctionnalités accrues, qu'il soit ouvert, fermé ou en mode Flex. De plus, c'est le premier appareil à être livré avec Android 12L, une version spéciale d'Android créée par Google pour les expériences sur grand écran, y compris les appareils pliables.





Le multitâche sur le Z Fold4 est plus facile que jamais avec la nouvelle barre des tâches qui offre une disposition similaire à celle de votre PC, vous permettant d'accéder à vos applications favorites et récentes. Il est également plus intuitif, grâce aux nouveaux gestes de glissement.





Le Galaxy Z Fold4 prend des photos et des vidéos époustouflantes grâce à un objectif large 50MP et un zoom spatial 30x améliorés. Le contenu est encore plus immersif et distinctif sur l'écran principal de 7,6 pouces avec un écran plus lumineux, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une caméra sous l'écran moins visible, quasi inapparente.





Samsung poursuit sa quête d'innovation pour offrir aux consommateurs le niveau de durabilité qu'ils attendent, à l'intérieur comme à l'extérieur, grâce a des matériaux ultra résistants tels que l’aluminium Armour, et le verre exclusif Corning® Gorilla® Victus®qui le composent.

En outre, les Z Flip4 et Z Fold4 sont tous deux dotés d'une résistance à l'eau IPX8, de sorte que les utilisateurs peuvent moins s'inquiéter s'ils sont surpris par la pluie.





En complément de ces deux bijoux, les Galaxy Buds2 Pro, nouveaux écouteurs haut de gamme de Samsung, rejoignent la série Galaxy Z. Ils offrent l'expérience audio sans fil la plus immersive de Samsung, avec un nouveau design compact et une connectivité transparente, parfaite pour tous les aspects de votre vie quotidienne.





Les nouveaux Galaxy Z series seront disponibles à la précommande au Sénégal le 26 Aout. Ils s’accompagneront d’offres très avantageuses pour les clients Samsung.