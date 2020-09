Les terribles chiffres de la criminalité au Sénégal

3077 personnes interpellées, 5 bandes de malfaiteurs démantelées dont un pour vol en réunion ont été recensés pour ce mois d’août, selon les chiffres de la police repris par le quotidien EnQuête.Dans le détail, 229 individus ont été arrêtés pour vols, recel, abus de confiance, détournement et escroquerie, 196 pour trafic de drogue, 94 pour homicides, accidents, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, violences à ascendants, viol et attentat à la pudeur.Pis, 264 personnes ont été interpellées pour ivresse publique, 182 pour atteintes à la paix publique, 1847 pour vérification d’identité.Plusieurs groupes criminels ont été démantelés par la Docrtis qui a saisi 395,553 kg de chanvre indien et interpellé 41 personnes.Les services relevant de la Direction de la police judiciaire ont interpellé 133 personnes dont 19 personnes de nationalités étrangères.Parmi eux, 32 sont accusés de crimes et délits de blanchiment de capitaux, faux et usage de faux…, 46 pour crimes et délits contre des particuliers, 46 pour sextorsion, cybercriminalité et 9 pour trafic international de drogue.