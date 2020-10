Les torrides confidences d'une ex-basketteuse devenue lesbienne

A. C., 30 ans, est une lesbienne. Ancienne joueuse de basket, elle a été arrêtée et condamnée pour acte contre-nature.





Elle entretenait une relation sexuelle avec M. D. S., basée à Dakar, qu'elle confie avoir connu sur Facebook alors qu'elle séjournait au Maroc.





À son retour au Sénégal, elle a noué une relation amoureuse avec cette dernière durant deux longues années.





Dans les colonnes de L'Observateur, elle confesse qu'elle est devenue lesbienne en fréquentant le milieu sportif.





"Je ressemblais à un homme quand je mettais mon équipement. J'avais un physique d'athlète. Quand je sortais, les filles me draguaient et de demandaient mon numéro de téléphone. Une fois, une fille m'a dit qu'elle m'aimait et j'étais choquée (…)", raconte-t-elle.





Pour le moment, dit-elle, elle n'est pas encore prête pour le mariage (avec un homme). Quand bien même, elle dit prier pour avoir un époux et des enfants.